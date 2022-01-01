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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ, 5к1

Языковой центр LEO

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Языковой центр

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центра

Подготовка к школе

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Английский с носителем

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Углубленное изучение английского

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Школьникам

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Разговорный клуб

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Подгатовка к 
экзаменам

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Обучение в Англии

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Онлайн обучение

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Английский с носителями

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Обучение для взрослых

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Профессионалам

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Китайский и Японский языки

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Для организаций

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направления
языкового центра

Профессионалам

Подробнее

Английский с носителем

Подробнее

Углубленное изучение
английского

Подробнее

Школьникам

Подробнее

Онлайн обучение

Подробнее

Разговорный клуб

Подробнее

Обучение в Англии

Подробнее

Подготовка к
экзаменам

Подробнее

Китайский и Японский языки

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Французский язык

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Подготовка к школе

Подробнее

Для организаций

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Обучение для взрослых

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языки

Английский

Китайский

Японский

Испанский

Французский

Немецкий

12

успешно работаем

лет

2000

выпустили более

довольных учеников

500

стоимость занятий от

рублей

преподаватели

你好 !

Полупан Виктория

Японский, китайский

Saludo!

Орлова Александра

Английский, Испанский

What's new?

Морозова Елизавета

Английский

Привет!

ЮСЕНИС АЛЕКСАНДРА

ПЕДАГОГ-ХУДОЖНИК

Hello!

ЕВОЛЕНКО ЛАРИСА

АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

G'day!

ДОРОХИНА МАРИНА

Английский, Французский

Hi there!

БЕЛОВА ДИАНА

Английский

Hi there!

МАГРАНИНА ЕКАТЕРИНА

Английский

Howdy!

ЩЕРБИНИНА
ЕКАТЕРИНА

Английский

Hello!

КАРАБАРДИНА ​ПОЛИНА

Английский

What's up?

Кейси

Английский

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