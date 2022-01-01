+7(812)409-3023
Заказать звонок
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ, 5к1
Языковой центр LEO
L
e
o
Learn
explore
open
Не учи язык. Говори на нём
Языковой центр
Не учи язык.
Говори на нем
Подготовка к школе
Подробнее
Английский с носителем
Углубленное изучение английского
Школьникам
Разговорный клуб
Подгатовка к экзаменам
Обучение в Англии
Онлайн обучение
Английский с носителями
Обучение для взрослых
Профессионалам
Китайский и Японский языки
Для организаций
Подробнее
Углубленное изучениеанглийского
Подготовка кэкзаменам
Французский язык
Узнай свой уровень прямо сейчас!
Узнай свой уровень прямо сейчас!
Английский
Китайский
Японский
Испанский
Французский
Немецкий
12
успешно работаем
лет
2000
выпустили более
довольных учеников
500
стоимость занятий от
рублей
你好 !
Полупан Виктория
Японский, китайский
Saludo!
Орлова Александра
Английский, Испанский
What's new?
Морозова Елизавета
Английский
Привет!
ЮСЕНИС АЛЕКСАНДРА
ПЕДАГОГ-ХУДОЖНИК
Hello!
ЕВОЛЕНКО ЛАРИСА
АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ
G'day!
ДОРОХИНА МАРИНА
Английский, Французский
Hi there!
БЕЛОВА ДИАНА
МАГРАНИНА ЕКАТЕРИНА
Howdy!
ЩЕРБИНИНАЕКАТЕРИНА
КАРАБАРДИНА ПОЛИНА
What's up?
Кейси
1
Тариф
Групповые занятия для взрослых и детей старше 14 лет. 2 раза в неделю. Месяц*.
6500 руб
2
Групповые занятия для взрослых и детей старше 14 лет. 3 раза в неделю (включают занятие в разговорном клубе с носителем). Месяц*.
8000 руб
3
Групповые занятия для детей 7-13 лет.2 раза в неделю. Месяц*.
6200 руб
4
Групповые занятия детей старше 7-13 лет. 3 раза в неделю (включают занятие в разговорном клубе с носителем). Месяц*
7700 руб
5
Групповые занятия для детей 4-6 лет. 2 раза в неделю. Месяц*.
5700 руб
6
Индивидуальные занятия с русскоязычным профессиональным преподавателем. Продолжительность занятия - 60 мин.
1500 руб
7
Индивидуальные занятия с носителем языка. Продолжительность занятия - 60 мин.
1800 руб